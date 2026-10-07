В МЧС заявили, что пострадавших при пожаре в буддийском храме в Туве нет

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Пострадавших при пожаре в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание уже локализовано. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора регионального управления МЧС.

Пожар в буддийском монастырском комплексе произошел 7 октября. Возгорание случилось в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадана. На месте ЧП работали 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

До этого пожар произошел на крыше административного здания на улице Садовой-Кудринской в Москве. Там вспыхнули битум и гидроизоляция. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных.