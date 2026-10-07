Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:46

Общество

В РСТ сообщили о 23 жалобах туристов на расстройство ЖКТ в одном из отелей Турции

Фото: depositphotos/slava296

Страховые компании с августа этого года зафиксировали 23 обращения российских туристов с жалобами на расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Они отдыхали в отеле Bosphorus Sorgun в турецком Сиде, сообщили Агентству "Москва" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Туристы сообщали о рвоте, диарее и симптомах гастроэнтерита. При этом, как подчеркнули в организации, сами по себе обращения не позволяют установить причину ухудшения самочувствия и источник возможной инфекции.

"Для подтверждения вспышки инфекционного заболевания и определения ее причин необходимы результаты медицинских и санитарно-эпидемиологических исследований", – добавили в РСТ.

Туристам посоветовали при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться в страховую компанию по номеру, указанному в полисе, а также следовать рекомендациям. В случае необходимости россиянам окажут медицинскую помощь в рамках условий страхового полиса.

Ранее в РСТ опровергли информацию о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. До этого канал Mash сообщал, что инфекцию обнаружили во вьетнамском отеле Amiana resort Camran. Там якобы заболели несколько семей из России.

В частности, туристы из Тулы рассказали журналистам, что на третий день после заселения у 8-месячного ребенка резко поднялась температура до 40 градусов, появились сыпь и болезненные язвы во рту. В больнице врачи подтвердили вирус Коксаки.

Читайте также


обществотуризмза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика