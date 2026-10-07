В РСТ сообщили о 23 жалобах туристов на расстройство ЖКТ в одном из отелей Турции

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Страховые компании с августа этого года зафиксировали 23 обращения российских туристов с жалобами на расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Они отдыхали в отеле Bosphorus Sorgun в турецком Сиде, сообщили Агентству "Москва" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Туристы сообщали о рвоте, диарее и симптомах гастроэнтерита. При этом, как подчеркнули в организации, сами по себе обращения не позволяют установить причину ухудшения самочувствия и источник возможной инфекции.

"Для подтверждения вспышки инфекционного заболевания и определения ее причин необходимы результаты медицинских и санитарно-эпидемиологических исследований", – добавили в РСТ.

Туристам посоветовали при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться в страховую компанию по номеру, указанному в полисе, а также следовать рекомендациям. В случае необходимости россиянам окажут медицинскую помощь в рамках условий страхового полиса.

Ранее в РСТ опровергли информацию о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. До этого канал Mash сообщал, что инфекцию обнаружили во вьетнамском отеле Amiana resort Camran. Там якобы заболели несколько семей из России.

В частности, туристы из Тулы рассказали журналистам, что на третий день после заселения у 8-месячного ребенка резко поднялась температура до 40 градусов, появились сыпь и болезненные язвы во рту. В больнице врачи подтвердили вирус Коксаки.