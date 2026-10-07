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07 октября, 10:15

Туризм

РСТ опроверг массовые отказы турецких отелей одиноким мужчинам

Фото: depositphotos/kalinovsky

Информация о том, что в Турции отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям, не соответствует действительности, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Соответствующие данные появились ранее в телеграм-канале Baza – турецкие отели якобы массово отказывают таким гостям, поскольку опасаются пьяных дебошей.

Абдюханов заметил, что в Турции действительно есть отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. По его словам, такой подход – внутренняя политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны. Туроператоры, как правило, знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании.

Он добавил, что такая практика существует давно, чаще всего встречается в семейных курортных отелях, а массовыми отказами это называть некорректно.

Абдюханов подчеркнул, что мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, стоит заранее уточнять правила выбранного отеля.

Ранее Ассоциация туроператоров России опровергла слухи о росте цен на туры в Египет более чем на 50% в связи с концертом Шакиры у пирамид Гизы. В организации уточнили, что существенных колебаний цен, связанных с выступлением, не видят. Проживание в египетских отелях с захватом даты концерта стоит столько же, сколько за неделю до или неделю после.

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