Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 10:16

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников столичной промышленности с профессиональным праздником. Мэр отметил вклад отрасли в развитие города и подчеркнул значение промышленных предприятий для экономики столицы, обращение опубликовано в мессенджере МАХ.

По словам Собянина, сегодня на предприятиях Москвы работают более 760 тысяч специалистов. Они выпускают широкий спектр продукции – от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов. Мэр отметил, что продукция с маркировкой "Сделано в Москве" известна и востребована далеко за пределами столицы.

Отдельно Собянин выделил развитие высокотехнологичных направлений. Город помогает модернизировать действующие производства, создает новые площадки особой экономической зоны "Технополис "Москва", развивает технопарки и открывает инжиниринговые центры. Также в столице реализуют крупные инвестиционные проекты и уделяют внимание подготовке специалистов для промышленности, обновляя колледжи и инженерные вузы.

Мэр поблагодарил работников отрасли за профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие Москвы как крупного промышленного и научно-инженерного центра России. Он пожелал промышленникам здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Владимир Путин и Собянин открыли на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" первый в России кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. В него вошли две гигафабрики, а резиденты будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. По словам президента, к 2030 году после выхода новых предприятий на проектные мощности Россия рассчитывает самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.

В Москве открыли первый в России кластер электробатарей

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика