Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников столичной промышленности с профессиональным праздником. Мэр отметил вклад отрасли в развитие города и подчеркнул значение промышленных предприятий для экономики столицы, обращение опубликовано в мессенджере МАХ.

По словам Собянина, сегодня на предприятиях Москвы работают более 760 тысяч специалистов. Они выпускают широкий спектр продукции – от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов. Мэр отметил, что продукция с маркировкой "Сделано в Москве" известна и востребована далеко за пределами столицы.

Отдельно Собянин выделил развитие высокотехнологичных направлений. Город помогает модернизировать действующие производства, создает новые площадки особой экономической зоны "Технополис "Москва", развивает технопарки и открывает инжиниринговые центры. Также в столице реализуют крупные инвестиционные проекты и уделяют внимание подготовке специалистов для промышленности, обновляя колледжи и инженерные вузы.

Мэр поблагодарил работников отрасли за профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие Москвы как крупного промышленного и научно-инженерного центра России. Он пожелал промышленникам здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Владимир Путин и Собянин открыли на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" первый в России кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. В него вошли две гигафабрики, а резиденты будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. По словам президента, к 2030 году после выхода новых предприятий на проектные мощности Россия рассчитывает самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.