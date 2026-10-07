ФАС зафиксировала нарушения в рекламе ОСАГО от "Альфа-Банка"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала нарушения в рекламе страховки ОСАГО, которую летом предлагал "Альфа-Банк". Ее признали ненадлежащей, сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

Установлено, что в июне-июле этого года на телеканалах и радиостанциях банк распространял рекламу ОСАГО. Эти действия признали нарушением требования Закона о рекламе.

Ведомство выдало обязательное для исполнения предписание прекратить распространение рекламы. Кроме того, ФАС рассмотрит вопрос о привлечении "Альфа-Банка" к ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее служба признала наружную рекламу "Фонбет ТВ" ненадлежащей. В ведомстве пояснили, что в мае – июне 2026 года в Москве демонстрировалась наружная реклама букмекерских услуг с образом футбольного тренера. При этом распространение подобной рекламы и использование в ней образов людей противоречит действующим законам.