В РФ выявлен сговор на рынке страховых услуг

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях АО "Банк Русский Стандарт", АО "Русский Стандарт Страхование" и АО "Зетта Страхование". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС поступили жалобы граждан на то, что АО "Банк Русский Стандарт" ограничивает выбор страховых компаний. Заемщиков обязывают страховаться от событий, которые входят в покрытие только двух страховщиков и не предлагаются другими компаниями на рынке.

По данным службы, страховые организации синхронно ввели в свои продукты одинаковые страховые события, после чего банк стал требовать их наличия в договоре страхования при оформлении кредита. В ФАС считают, что между тремя компаниями была достигнута договоренность, чтобы ограничить возможность иных страховщиков осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка.

В отношении компаний возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф.

Ранее сообщалось, что ФАС России совместно с территориальными органами возбудила в 2026 году 37 дел и выдала 59 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что предупреждения направлены для устранения нарушений.