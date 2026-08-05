Большинство молодых специалистов Москвы признались, что ценят развитие при выборе работы

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Молодые специалисты столицы при выборе работодателя в первую очередь обращают внимание на возможности для развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование управления кадровых сервисов правительства Москвы.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 20 до 28 лет. Возможности для развития назвали значимым фактором 83% респондентов, уровень заработной платы – 81%. Для 74% участников важны атмосфера в коллективе и понимание значимости своей работы.

Еще 69% опрошенных отметили, что работают продуктивнее, когда им доверяют принятие решений. При этом 40% теряют интерес к работе, если задачи сформулированы неясно и нет перспективы карьерного роста.

"Молодежь приходит туда, где ее слышат, вовлекают в реальные задачи и дают расти", – рассказала руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.

По ее словам, в правительстве города выстраивают системную работу с молодыми талантами, в том числе через IT-стажировки в столичном департаменте информационных технологий и московском транспорте.

Благодаря таким программам молодые люди могут начать карьеру с масштабных городских проектов – от создания цифровых сервисов до участия в разработке беспилотных технологий. Логинова добавила, что после стажировки специалисты остаются в команде города и работают со смыслом для себя и для Москвы.

Логинова также отметила, что сегодня многие государственные организации делают ставку на комплексную работу с молодежью. Они предлагают не просто стабильную работу, а возможность влиять на то, каким будет город, регион и страна. Этот тренд отражается в заявках на премию правительства Москвы в сфере управления персоналом для госсектора "В кадре" – растет не только количество, но и качество таких проектов.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Москве превысило 2,4 миллиона человек. Как рассказывала заммэра Мария Багреева, столица предоставляет самозанятым разные условия для развития – от удобных цифровых сервисов до обучающих программ.

Наиболее популярными видами деятельности у данной группы граждан, которые они указывали при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. Кроме того, в их числе – IТ-услуги и репетиторство, а также другие специальности, требующие высокой квалификации.