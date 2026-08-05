Число самозанятых в Москве превысило 2,4 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 июля текущего года превысило 2,4 миллиона человек, что составляет 14% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как отметила Багреева, москвичи стали чаще делать выбор в пользу самозанятости. Такой налоговый режим привлекает их удобством ведения бизнеса, гибкостью в планировании рабочего времени, возможностью зарабатывать на своем хобби и полной самореализацией.

Таким образом, в первом полугодии текущего года в Москве зарегистрировались 156 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. Багреева добавила, что столица предоставляет самозанятым разные условия для развития – от удобных цифровых сервисов до обучающих программ.

С января по июнь текущего года столичные самозанятые выдали клиентам 122,7 миллиона чеков. Средний размер чека на конец марта составил 2 852 рубля. За первое полугодие они перечислили в бюджет Москвы более 10,6 миллиарда рублей. Это на 7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Всего за время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 70 миллиардов рублей.

Налог на профессиональный доход предназначен для граждан, которые ведут самостоятельную деятельность без привлечения наемных работников. Среди его главных преимуществ – упрощенная регистрация, автоматизированная передача информации о полученных доходах, а также освобождение от обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых, которые они указывали при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. Также, по словам Багреевой, в их числе – IТ-услуги и репетиторство, а также другие специальности, требующие высокой квалификации.

В Москве созданы возможности для профессионального развития горожан, в частности, для тех, кто выбирает предпринимательский сценарий. В центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и на площадке практической подготовки в Печатниках можно за 3 месяца освоить 1 из 75 востребованных специальностей в разных секторах экономики. Выпускники после завершения обучения могут устроиться к ведущим работодателям города или запустить собственный бизнес.

Во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке реализуют комплексную систему поддержки предпринимателей. Карьерные консультанты помогают оценить потенциал, разобраться в нюансах открытия и ведения собственного дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, а также найти первых клиентов.

Ранее зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал внести в Госдуму законопроект, благодаря которому самозанятые смогут свободно сотрудничать между собой без риска признания деятельности посреднической.

По его словам, в настоящее время самозанятые сталкиваются с ситуацией, когда расчеты между ними трактуются налоговыми органами как перепродажа услуг и товаров.