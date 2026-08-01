Самозанятые получат первые выплаты по больничным в августе 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне получат в августе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый ранее федеральный закон.

С 1 января 2026 года в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым добровольно застраховаться на случай утраты трудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в Социальный фонд России и регулярно перечислять взносы.

Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Однако получить деньги можно только спустя шесть месяцев после начала непрерывных отчислений.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых при исполнении договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Крайним сроком выполнения задачи было указано 1 июля, а ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.