ТАСС: гендиректор "Уралдронзавода" Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

05 августа, 13:39Происшествия
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Генеральный директор "Уралдронзавода", занимающегося производством беспилотников, в том числе дронов "Упырь", Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, глава предприятия находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.
Вместе с тем инсайдер добавил, что после инцидента было принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом.
Подобное происшествие со взрывом машины ранее произошло в подмосковной Балашихе. Речь идет об автомобиле BMW X3, который в момент ЧП проезжал возле дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.
По словам очевидца, после взрыва он и другие прохожие извлекли водителя, который издавал хрипы и крики. Мужчина также сообщил, что сразу после первого взрыва раздался второй, после чего автомобиль полностью охватило огнем.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Более того, доклад о ЧП получил Владимир Путин.