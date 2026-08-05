Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 13:39

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: гендиректор "Уралдронзавода" Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

Гендиректор "Уралдронзавода" Ткачук пострадал при взрыве автомобиля – СМИ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Генеральный директор "Уралдронзавода", занимающегося производством беспилотников, в том числе дронов "Упырь", Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, глава предприятия находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Вместе с тем инсайдер добавил, что после инцидента было принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом.

Подобное происшествие со взрывом машины ранее произошло в подмосковной Балашихе. Речь идет об автомобиле BMW X3, который в момент ЧП проезжал возле дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По словам очевидца, после взрыва он и другие прохожие извлекли водителя, который издавал хрипы и крики. Мужчина также сообщил, что сразу после первого взрыва раздался второй, после чего автомобиль полностью охватило огнем.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Более того, доклад о ЧП получил Владимир Путин.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика