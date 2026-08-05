ТАСС: гендиректор "Уралдронзавода" Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Генеральный директор "Уралдронзавода", занимающегося производством беспилотников, в том числе дронов "Упырь", Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, глава предприятия находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Вместе с тем инсайдер добавил, что после инцидента было принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом.

Подобное происшествие со взрывом машины ранее произошло в подмосковной Балашихе. Речь идет об автомобиле BMW X3, который в момент ЧП проезжал возле дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По словам очевидца, после взрыва он и другие прохожие извлекли водителя, который издавал хрипы и крики. Мужчина также сообщил, что сразу после первого взрыва раздался второй, после чего автомобиль полностью охватило огнем.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Более того, доклад о ЧП получил Владимир Путин.