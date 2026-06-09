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Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля в Балашихе, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, подрыв произошел 9 июня около 05:30 по московскому времени. ЧП случилось в тот момент, когда автомобиль BMW X3 проезжал возле жилого многоквартирного дома на улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

Сейчас осмотр места происшествия проводят следователи, криминалисты и оперативные службы. Будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

В прокуратуре Московской области взяли на контроль расследование обстоятельств произошедшего. По поручению исполняющего обязанности прокурора Подмосковья Андрея Ганцева на месте ЧП работу правоохранителей и сотрудников экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Ранее в подмосковном Фрязине сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле Nissan Patrol. Осколочное ранение ноги получил 50-летний мужчина, который находился внутри. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Позже в Ростовской области был задержан подозреваемый.

Оказалось, что у жителя Фрязино был конфликт с потерпевшим. Злоумышленник прикрепил ко дну машины взрывчатку, а за 2 недели до ЧП испортил колеса этой же машины.

