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10 июня, 13:15

Происшествия

Песков заявил, что Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Владимир Путин получил доклад о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства регулярно получает сводки о подобных инцидентах, этот случай не стал исключением. При этом разглашать детали дела сейчас нельзя из-за продолжающихся следственных действий, добавил Песков, назвав это вопросом спецслужб.

Автомобиль BMW X3 взорвался утром 9 июня, проезжая возле дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По словам очевидца, после взрыва он и другие люди вытащили водителя, который "хрипел и кричал". Мужчина добавил, что следом за первым взрывом раздался еще один. Огонь охватил автомобиль полностью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На место ЧП прибыли следователи, криминалисты и оперативные службы. В СК заявили о назначении ряда экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Следователи рассматривают техническую неисправность как версию взрыва авто в Балашихе

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