Уголовное дело возбуждено после взрыва автомобиля на юго-западе Москвы

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Уголовное дело о покушении на убийство, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ возбуждено после взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Машина принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий. По данным следствия, несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывчатку, которую потом передала несовершеннолетнему парню. Тот разместил устройство и GPS-трекер на указанный автомобиль.

Серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет, соучастники задержаны на месте. Их проверяют на причастность к совершению похожих преступлений.

"В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", – добавили в СК.

Хлопок в машине на улице Введенского в Москве произошел вечером 9 июня. Он был в двигательном отсеке машины Zeekr. В результате произошедшего начался пожар, который быстро удалось ликвидировать.

Позднее под авто нашли подозрительный предмет. Его обезвредили при помощи детонации.