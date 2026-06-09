Подозрительный предмет нашли и обезвредили под автомобилем на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на юго-западе Москвы. Он проверен и обезврежен, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как уточнило ведомство, специальные службы обезвредили предмет при помощи детонации. Никто не пострадал

По данному факту организована проверка.

Вечером 9 июня СМИ сообщили о хлопке в машине на улице Введенского в районе Коньково на юго-западе столицы. По их информации, он случился в двигательном отсеке машины Zeekr. В результате произошедшего возникло возгорание. Огонь удалось быстро потушить.

Ранее автомобиль BMW X3 взорвался около дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В СК заявили, что будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

