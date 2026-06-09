Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 19:32

Происшествия

Подозрительный предмет нашли и обезвредили под автомобилем на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на юго-западе Москвы. Он проверен и обезврежен, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как уточнило ведомство, специальные службы обезвредили предмет при помощи детонации. Никто не пострадал

По данному факту организована проверка.

Вечером 9 июня СМИ сообщили о хлопке в машине на улице Введенского в районе Коньково на юго-западе столицы. По их информации, он случился в двигательном отсеке машины Zeekr. В результате произошедшего возникло возгорание. Огонь удалось быстро потушить.

Ранее автомобиль BMW X3 взорвался около дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В СК заявили, что будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Следователи рассматривают техническую неисправность как версию взрыва авто в Балашихе

Читайте также


происшествия

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика