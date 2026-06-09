Очевидец подрыва авто в Балашихе рассказал о попытке спасти водителя

Люди пытались спасти водителя, автомобиль которого взорвался в подмосковной Балашихе. Об этом газете "Известия" рассказал один из очевидцев.

Мужчина уточнил, что иномарка выехала с парковки и находилась примерно в 50 метрах впереди него. После детонации транспортное средство отбросило в сторону, оно загорелось.

"Взрыв, заехал за другую машину, загорелось пламя. Я остановился, резко выбежал. Огнетушитель достал, побежал к водительской двери, побрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, мы его оттащили метров на 10", – сказал собеседник издания.

Вскоре после первого взрыва прогремел второй, после которого автомобиль был полностью охвачен огнем. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и скорая помощь.

