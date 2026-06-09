Момент взрыва автомобиля в Балашихе попал на видео

Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе попал на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале "Осторожно, Москва".

Машина ехала по пустой улице. После взрыва ее задняя часть была охвачена огнем. На кадрах видно, что пассажир успел выйти и вытащить из горящего транспортного средства еще одного пострадавшего.

Автомобиль BMW X3 взорвался утром 9 июня, когда проезжал около дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте произошедшего работают следователи, криминалисты и оперативные службы. В СК заявили, что будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Очевидец рассказал, что после взрыва он и другие люди вытащили водителя, который "хрипел и кричал". Его оттащили метров на 10. Мужчина добавил, что после первого взрыва прогремел еще один. Из-за этого автомобиль был полностью охвачен огнем.