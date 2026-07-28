Уроженец Оренбурга получил 20 лет за подготовку подрыва командира части ВС РФ

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Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Подсудимый осужден на 20 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", – уточнил собеседник агентства.

По данным следствия, с мая по 25 сентября 2023 года Кульсиитов вступил в сговор с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Они образовали организованную группу для совершения теракта – взрыва с целью убийства одного из командиров воинской части.

Фигурант получил задание от украинской стороны прибыть в Ростов-на-Дону, арендовать жилье и собрать сведения об объекте теракта. В октябре того же года Кульсиитов приехал к тайнику и забрал взрывчатку, которую сотрудники правоохранительных органов заранее заменили на муляжи. Мужчину задержали силовики.

В отношении него возбудили уголовные дела о государственной измене, подготовке теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее российские силовики сорвали планы Украины устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

Однако предполагаемый исполнитель сам сообщил о готовящемся теракте. В результате атака была сорвана на стадии подготовки, которая уже шла под контролем ФСБ.