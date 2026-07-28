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28 июля, 09:52

Общество

До 17 литров воды на 1 кв м выпадет в Москве 29 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

До 17 литров воды на 1 квадратный метр площади выпадет в Москве в среду, 29 июля. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, в этот день в столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в темное время суток опустится до 13–16 градусов, а в светлое не превысит 16–19, что сделает 29-е число самым холодным за всю семидневку.

При этом во вторник, 28 июля, в столице еще сохранится теплая погода. В течение первой половины дня погоду будет определять гребень антициклона, однако во второй половине скажется влияние холодного атмосферного фронта с запада.

"В Москве и по области ожидается переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. К середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25–28", – добавил Тишковец.

Последние дни июля порадуют столичных жителей теплой погодой. В четверг, 30-го числа, воздух прогреется до 20 градусов, а в пятницу, 31 июля, столбики термометров поднимутся до 24–26.

В свою очередь, август начнется в Москве с 31-градусной жары. В первый день последнего летнего месяца в Центральной России установится купол высокого атмосферного давления, который обеспечит жителей региона ясным небом и теплом.

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