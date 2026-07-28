Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 09:57

Общество
Главная / Новости /

Роскачество: сбалансированное питание поможет адаптироваться после отпуска

В Роскачестве рассказали о способах восстановиться после отпуска

Фото: 123RF.com/yuliaff

Сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима способствуют быстрой адаптации организма после возвращения из отпуска. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Организму требуется время, чтобы вернуться к привычному распорядку после поездки. В первые дни специалисты рекомендуют включить в вечерний рацион продукты, которые помогают нормализовать сон и восстановить биоритмы: индейку, курицу, сыр, творог, орехи и бобовые. Также полезен функциональный хлеб с повышенным содержанием витаминов и питательных веществ.

Питьевой режим также играет ключевую роль. Перелеты и жаркий климат могут привести к обезвоживанию, что усугубляет чувство усталости. Чтобы восстановить водный баланс, рекомендуется употреблять не только воду, но и функциональные напитки, такие как лимонады. Они не только восполняют недостаток жидкости, но и обогащают организм витамином B.

Эксперты советуют поддержать пищеварительную систему, которая испытывает нагрузку из-за смены привычного питания и воды во время отпуска. Для восстановления микрофлоры подойдут кефир, натуральный йогурт без добавок и квашеная капуста. В первую неделю после возвращения лучше ограничить жирную пищу, сладкое и алкоголь.

В Роскачестве добавили, что готовиться к возвращению к рабочему режиму стоит еще до окончания отпуска. За несколько дней до выезда рекомендуется постепенно возвращаться к привычному графику сна и питания, а после – не перегружать организм и дать ему время на адаптацию.

Ранее россиянам рассказали, как не разориться во время отпуска. По словам бизнес-коуча Анны Карпычевой, сэкономить помогут отпускная подушка безопасности и оплата наличными.

Последнее придает больше осознанности в расходах, поскольку деньги на карте люди физически не видят. Кроме того, немалая доля бюджета в отпуске обычно уходит на питание.

Читайте также


общество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика