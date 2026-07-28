Роскачество: сбалансированное питание поможет адаптироваться после отпуска

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Сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима способствуют быстрой адаптации организма после возвращения из отпуска. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Организму требуется время, чтобы вернуться к привычному распорядку после поездки. В первые дни специалисты рекомендуют включить в вечерний рацион продукты, которые помогают нормализовать сон и восстановить биоритмы: индейку, курицу, сыр, творог, орехи и бобовые. Также полезен функциональный хлеб с повышенным содержанием витаминов и питательных веществ.

Питьевой режим также играет ключевую роль. Перелеты и жаркий климат могут привести к обезвоживанию, что усугубляет чувство усталости. Чтобы восстановить водный баланс, рекомендуется употреблять не только воду, но и функциональные напитки, такие как лимонады. Они не только восполняют недостаток жидкости, но и обогащают организм витамином B.

Эксперты советуют поддержать пищеварительную систему, которая испытывает нагрузку из-за смены привычного питания и воды во время отпуска. Для восстановления микрофлоры подойдут кефир, натуральный йогурт без добавок и квашеная капуста. В первую неделю после возвращения лучше ограничить жирную пищу, сладкое и алкоголь.

В Роскачестве добавили, что готовиться к возвращению к рабочему режиму стоит еще до окончания отпуска. За несколько дней до выезда рекомендуется постепенно возвращаться к привычному графику сна и питания, а после – не перегружать организм и дать ему время на адаптацию.

Ранее россиянам рассказали, как не разориться во время отпуска. По словам бизнес-коуча Анны Карпычевой, сэкономить помогут отпускная подушка безопасности и оплата наличными.

Последнее придает больше осознанности в расходах, поскольку деньги на карте люди физически не видят. Кроме того, немалая доля бюджета в отпуске обычно уходит на питание.