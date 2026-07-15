Финэксперт Карпычева: оплата наличными поможет сэкономить в отпуске

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Отпускная подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

Она отметила, что первая финансовая ошибка случается уже на этапе получения отпускных.

"Многие почему-то воспринимают эти деньги как некий бонус, подарок судьбы и начинают тратить не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки, до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. Это вызывает финансовый стресс в придачу к тому, который приходится испытывать из-за завершения отдыха", – подчеркнула эксперт.

Чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков: один – на важные траты после возвращения, второй – на самые необходимые расходы во время отдыха вроде оплаты такси, чаевых, питания, а третий – на экскурсии.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Еще обязательно нужно выделить деньги на формирование своеобразной отпускной подушки безопасности. Ведь в путешествии, особенно вдали от дома, может случиться что угодно: понадобятся какие-то лекарства, сломается нужная вещь или просто очень захочется купить дорогой сувенир. В этом случае легко залезть в кредитную карту, что не пойдет на благо бюджету.

Во время самого отдыха эксперт посоветовала расплачиваться наличными. Это придает больше осознанности в расходах, ведь деньги на карте люди физически не видят, поэтому на психологическом уровне их намного легче тратить, подчеркнула специалист.

Кроме того, немалая доля бюджета в отпуске обычно уходит на питание. И здесь важно помнить, что на центральных улицах города, в так называемых туристических местах, цены на еду в кафе и в ресторанах, как правило, завышены примерно на 40%, а то и больше. Поэтому стоит прогуляться чуть дальше и найти место по более приемлемой стоимости, заключила Карпычева.

Ранее психолог Екатерина Кольцова посоветовала не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней – это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха.