Эксперт Кольцова посоветовала брать не менее 14 дней отпуска для полноценного отдыха

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Отдых сроком в 14 дней, а также планирование досуга помогут забыть о рабочих задачах в отпуске. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.



Эксперт отметила, что в большинстве случаев проблемы с расслаблением происходят из-за адаптации при смене ролей: деловому человеку нужно стать на время беззаботной личностью.

"А это не так легко, потому что мы сразу лишаемся огромного куска своей жизни, ведь на работе многие проводят большую часть времени", – пояснила психолог.

Как показывает практика, полное переключение на новую роль происходит только на 7-й день. Человеку удается расслабиться и понять, что ему хорошо и без работы, постоянного контроля и чьих-то требований, отметила эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Поэтому главная рекомендация – не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней – это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. 1–2 заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль: разобрать чемоданы, подготовить вещи.

Другой важный совет – стараться четко планировать свой отдых. Переключения на рабочие задачи часто связаны еще и с непониманием, чем можно занять все время, отметила Кольцова.

"И, безусловно, важно заранее договориться с коллегами и всеми, кто связан с трудовыми процессами, что в отпуске беспокоить можно только в случае форс-мажора. С остальным будем разбираться, когда вернемся", – отметила психолог.

Однако, если во время отдыха человек испытывает сильную тревогу, боится отпустить контроль, страдает от навязчивых мыслей, что без него все может развалиться или его просто уволят, важно обращаться к психологу и разбираться с проблемой, посоветовала специалист. Невозможность полностью выдохнуть опасна для здоровья. Постоянное напряжение, задержка фокуса на делах негативно отражаются на общем физическом состоянии и даже могут стать одной из причин инсульта, предупредила Кольцова.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина напомнила, что работники вправе игнорировать звонки и сообщения руководителя или коллег после окончания рабочего дня. Таким образом, так же можно поступать в отпуске, во время обеденного перерыва, в выходные и праздничные дни, на больничном.

