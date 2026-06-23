HR-эксперт Волкина: работодатель обязан доплачивать 30% за замещение коллег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работодатель обязан доплачивать около 30% от оклада сотрудника, ушедшего в отпуск, за выполнение его обязанностей. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

Однако дополнительные выплаты доступны не всем работникам, подчеркнула специалист, указав, что важным фактором здесь является характер трудовых отношений с работодателем.

"Если же человек работает по договору гражданско-правового характера, то нормы трудового законодательства на такие правоотношения не распространяются", – пояснила она.

Вместе с тем Волкина уточнила, что, если на время отсутствия коллеги его задачи берут на себя другие работники, продолжающие выполнять свои основные обязанности, это должно быть официально компенсировано. Данные нормы прописаны в статье 151 ТК РФ.

Размер компенсации определяется по соглашению между сотрудником и работодателем и фиксируется в локальных нормативных актах организации.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала июль одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. Это связано с большим количеством рабочих дней, что минимизирует финансовые потери.

Специалист объяснила, что при расчете зарплаты оклад делят на количество отработанных дней, а при расчете отпускных – на среднемесячное число календарных дней (29,3). Поэтому выгоднее брать отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней.

