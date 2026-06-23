Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 15:45

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Волкина: работодатель обязан доплачивать 30% за замещение коллег

Россиянам напомнили о праве на доплату за работу ушедших в отпуск коллег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работодатель обязан доплачивать около 30% от оклада сотрудника, ушедшего в отпуск, за выполнение его обязанностей. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

Однако дополнительные выплаты доступны не всем работникам, подчеркнула специалист, указав, что важным фактором здесь является характер трудовых отношений с работодателем.

"Если же человек работает по договору гражданско-правового характера, то нормы трудового законодательства на такие правоотношения не распространяются", – пояснила она.

Вместе с тем Волкина уточнила, что, если на время отсутствия коллеги его задачи берут на себя другие работники, продолжающие выполнять свои основные обязанности, это должно быть официально компенсировано. Данные нормы прописаны в статье 151 ТК РФ.

Размер компенсации определяется по соглашению между сотрудником и работодателем и фиксируется в локальных нормативных актах организации.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала июль одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. Это связано с большим количеством рабочих дней, что минимизирует финансовые потери.

Специалист объяснила, что при расчете зарплаты оклад делят на количество отработанных дней, а при расчете отпускных – на среднемесячное число календарных дней (29,3). Поэтому выгоднее брать отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней.

Читайте также


общество

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика