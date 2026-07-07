Собянин сообщил об отражении атаки 47-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного вражеского БПЛА, который летел на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников на Москву с ночи 7 июля. Общее количество ликвидированных воздушных целей составило 47.

Мэр Москвы рассказывал, что только с вечера 6 июля по утро 7 июля в направлении столичного региона противник выпустил свыше 430 БПЛА. Большая часть из них оказалась нейтрализована силами ПВО на дальних подступах к Москве.

На фоне атак столичный аэропорт Внуково отправляет и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

