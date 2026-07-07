Экс-солистка "Фабрики" Катя Ли вернулась в Россию и пожаловалась на жизнь в США

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Бывшая солистка "Фабрика" и Hi-Fi Катя Ли, которая примерно 10 лет назад начала жить в США, приехала в Россию. Она рассказала о трудностях в Штатах в интервью изданию "СтарХит".

Певица призналась, что будни в Нью-Йорке оказались совсем не такими, как она думала. Девушка приехала в город почти не зная английского языка, к тому же у нее там не было знакомых.

"Меня тут же обдурили и сдали мне квартиру прямо у стройки небоскреба за ахриллиард. Я заплатила на год вперед и с 5 утра до 10 вечера наслаждалась оглушительным стуком отбойного молотка", – вспомнила артистка.

Ее финансовое положение усугубилось также после обмана бывшего бойфренда. Он убедил вложить все средства в строящуюся в Москве недвижимость. Его мать выступила агентом. Однако позже они оба перестали отвечать на звонки, а у Ли почти не было денег на жизнь.

Певица находила спасение в занятии шитьем. Однажды она сама сшила пальто, а утром, когда спускалась в лифте дорогого отеля на Пятой авеню, одежду увидела какая-то женщина. Она купила пальто за 3,5 тысячи долларов. Именно такая сумма нужна была Ли для оплаты квартиры.

Также певица похвасталась, что одну из ее вещей купила бывшая девушка Илона Маска – певица Граймс.

"Появилась в нем на билбордах по всей Америке, рекламируя новое ТВ-шоу Alter Ego вместе с (певицей. – Прим. ред.) Аланис Морисетт", – отметила артистка.

Ранее другая бывшая солистка группы "Фабрика" – певица Сати Казанова – ответила на слухи о своих родах. СМИ писали, что она якобы несколько дней ходила с пуповиной, пока та "сама не отсохнет". Казанова назвала эту информацию смешной.