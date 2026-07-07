В июне подмосковные пассажиры забыли в автобусах рыцарский шлем, аквариум и синтезатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В июне 2026 года пассажиры забыли в автобусах, на остановках и вокзалах АО "Мострансавто" более 150 вещей, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

Среди необычных находок – аквариум без воды с искусственными рыбами и детский музыкальный синтезатор, а также декоративный рыцарский шлем.

При этом чаще всего пассажиры оставляли в автобусах, на автостанциях и автовокзалах зонты и очки, социальные, транспортные и банковские карты.

Ранее сообщалось, что пассажиры "Аэроэкспресса" в июне забыли большой пучок укропа, бумажное письмо и удостоверение бурильщика. Кроме того, среди забытого оказались манго и авокадо, кошелек с валютами восьми разных стран, туесок с едой и многое другое.

