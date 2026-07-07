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07 июля, 16:19

Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект базового закона о поддержке развития технологии искусственного интеллекта (ИИ).

В пояснительной записке указывается, что документ призван создать правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ. Он также направлен на государственную технологическую независимость, безопасность личности, общества и государства, повышение эффективности госуправления и развития инновационной экономики.

В частности, предлагается закрепить основные термины, в том числе понятия ИИ и большой фундаментальной модели ИИ. Кроме того, проект прописывает основные принципы регулирования данной сферы: технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, безопасность и прочее.

Ранее сообщалось, что в РФ появится федеральное учебно-методическое объединение, в задачи которого будет входить содержательное наполнение учебных программ по ИИ. Минобрнауки РФ совместно с экспертами обсуждает возможность введения обязательных дисциплин по этой теме, а также специализированных курсов.

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