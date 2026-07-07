В России предложили засчитывать лучший результат после пересдачи ЕГЭ

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После пересдачи ЕГЭ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Пересдать экзамен и использовать лучший результат при поступлении в вуз в этом году можно 8 и 9 июля. При этом прошлый результат участника пересдачи по выбранному предмету аннулируется.

"Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх", – сказал собеседник СМИ.

По его словам, нынешний порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает возможности улучшить результаты. Гриб напомнил, что в университетах у студентов есть три попытки, чтобы сдать экзамен. Он выразил уверенность, что родители, педагоги и Рособрнадзор поддержат его предложение.

До этого член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что выпускники должны иметь право пересдать как минимум два предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. По его мнению, действующие правила не только ограничивают возможности участников экзамена, но и повышают уровень тревожности.