Мошенники заставили 19-летнего жителя Сочи ударить себя ножом

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи мошенники взломали сейф в квартире 19-летнего молодого человека, а потом заставили его нанести самому себе несколько ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, парень "10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ". Сначала аферисты его запугали и заставили уйти из квартиры.

Пока жителя Сочи не было дома, туда проник преступник, который с помощью болгарки взломал сейф, но ничего в нем не нашел.

"Жертву заставили инсценировать нападение на себя. Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию", – сказано в сообщении МВД.

Отец молодого человека подал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего подозреваемого в Нижневартовске и перевезли в Сочи. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. По данным полиции, аферисты представляются сотрудниками Центробанка и просят забрать посылку или задекларировать чужие деньги.