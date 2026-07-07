Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 16:59

Происшествия

Мошенники заставили 19-летнего жителя Сочи ударить себя ножом

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи мошенники взломали сейф в квартире 19-летнего молодого человека, а потом заставили его нанести самому себе несколько ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, парень "10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ". Сначала аферисты его запугали и заставили уйти из квартиры.

Пока жителя Сочи не было дома, туда проник преступник, который с помощью болгарки взломал сейф, но ничего в нем не нашел.

"Жертву заставили инсценировать нападение на себя. Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию", – сказано в сообщении МВД.

Отец молодого человека подал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего подозреваемого в Нижневартовске и перевезли в Сочи. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. По данным полиции, аферисты представляются сотрудниками Центробанка и просят забрать посылку или задекларировать чужие деньги.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика