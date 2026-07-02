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02 июля, 10:27

Безопасность

В МВД раскрыли новую мошенническую схему с сайтом об атаках БПЛА

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Преступники делают фейковые сайты, на которых есть якобы информация об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Там они предлагают людям "подключить уведомления", сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Онлайн-страница имитирует некую систему оповещения под названием "Радар РФ", – сказано в публикации.

Мошенники под предлогом подключения уведомлений предлагают ввести шестизначный код, после этого жертва получает сообщение о взломе личного кабинета "госсервиса" и просьбе обратиться на "выделенную линию поддержки".

Главная цель мошенников – заставить человека поверить в то, что он общается с представителем государственных органов. Злоумышленник рассказывает о необходимости срочно защитить свои деньги или выполнить другие "проверочные" действия.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники обманули 28-летнего москвича, он потерял 1,5 миллиона рублей. Мужчине несколько дней подряд звонили преступники и сообщали о том, что на него завели уголовное дело из-за списанных с его счета средств на финансирование экстремисткой организации.

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