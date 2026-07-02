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02 июля, 10:16

Транспорт

Рейд "Мотобезопасность" пройдет в Москве с 4 по 5 июля

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Столичная Госавтоинспекция проведет с 4 по 5 июля профилактический рейд "Мотобезопасность". Его главная цель – снизить количество аварий с участием водителей мотоциклов, мопедов, питбайков и скутеров, сообщила в МАХ пресс-служба управления.

В ведомстве отметили, что с наступлением теплой погоды на дорогах традиционно увеличивается количество двухколесного транспорта, что приводит к росту риска серьезных аварий. Госавтоинспекция также обратилась к родителям с просьбой внимательно следить за тем, как и на чем передвигаются их дети.

В ГИБДД подчеркнули, что при поездках на двухколесном транспорте необходимо надевать шлем и защитную экипировку, а также знать базовые навыки управления. Водителям и пешеходам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и ответственно относиться к безопасности собственной и окружающих.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов предупредил, что езда между рядами со скоростью, в 3–4 раза превышающей поток, смертельно опасна, и напомнил, что у мотоциклистов нет привилегий на дороге и они должны двигаться по правилам. Он посоветовал байкерам использовать яркую экипировку и больше головного света, чтобы быть заметнее, а водителям – не отвлекаться на телефон и следить за дорожной обстановкой.

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