Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Некоторые недружественные страны начали проявлять интерес к возобновлению сотрудничества с Приморским краем. Об этом заявил представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов в беседе с РИА Новости.

"Последний год мы видим однозначное стремление <...> к восстановлению хоть каких-то связей", – указал он.

Эти государства оказались заложниками антироссийской политики, отметил дипломат, пояснив, что на протяжении четырех лет их жителей пугали рассказами о Москве, а теперь им приходится разъяснять, что это не соответствует действительности.

Волосастов напомнил, что официальный представитель министерства Мария Захарова уже давала комментарий по этому вопросу. В частности, она уточняла, что, поскольку Россия не является инициатором разрыва связей, она не намерена их самостоятельно восстанавливать.

"Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет", – подытожил дипломат.

В числе зарубежных политиков, открыто высказывающихся о необходимости восстанавливать отношения с Россией, оказался президент Финляндии Александр Стубб. В частности, зимой текущего года он раскрыл, что власти страны на протяжении уже нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне после завершения украинского конфликта.

В более недавнем интервью глава республики подтвердил свою позицию. Стубб указал на важность сохранения политических контактов с РФ, подчеркнув, что соседство двух стран и общая граница протяженностью более 1,3 тысячи километров делают такой диалог неизбежным. При этом он уточнял, что отношения уже не будут прежними.