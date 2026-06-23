23 июня, 13:42Политика
Ушаков заявил, что Евросоюз предпринимал попытки контакта с Россией
Фото: 123RF.com/tanvir65699016 1
ЕС предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Подробности контактов и их содержание помощник президента не раскрыл.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией по Украине.
В Кремле, в свою очередь, подтверждали готовность Москвы к диалогу с Европой, а Владимир Путин называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера наиболее предпочтительной фигурой для такого диалога.