Ушаков заявил, что Евросоюз предпринимал попытки контакта с Россией

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ЕС предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Подробности контактов и их содержание помощник президента не раскрыл.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией по Украине.

В Кремле, в свою очередь, подтверждали готовность Москвы к диалогу с Европой, а Владимир Путин называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера наиболее предпочтительной фигурой для такого диалога.