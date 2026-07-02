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02 июля, 10:42

Происшествия

Горячая линия открыта после атаки БПЛА в Нижегородской области

Фото: depositphotos/BrianAJackson​

Горячая линия заработала в Нижегородской области после атаки беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия по телефону 8 (903) 602 22 20", – указали в ведомстве.

Также прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. На месте случившегося находятся работники прокуратуры.

Атака дронов на Нижегородскую область отражалась с ночи 2 июля. Всего силы ПВО сбили 30 беспилотников. Из-за падения фрагментов БПЛА оказались повреждены один из промобъектов и несколько жилых домов.

В результате 1 человек погиб, еще 4 пострадали. Глава региона Глеб Никитин принес искренние соболезнования семье погибшего. Также он пообещал предоставить им всю необходимую поддержку.

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