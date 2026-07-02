Шесть беспилотников сбиты над Ленинградской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Объявлена опасность БПЛА, боевая работа ПВО продолжается. Дрозденко предупредил местных жителей о возможных понижениях скорости мобильного интернета.

Ранее мирный житель погиб в результате удара беспилотника по частному дому в селе Малакеево Белгородской области. Кроме того, супруга погибшего получила различные травмы, ей оказали медицинскую помощь на месте.

В ДНР в результате украинской атаки частично обрушился мост, который проходит через реку Калку на трассе между Донецком и Мариуполем. Местные власти пообещали организовать объезд участка.