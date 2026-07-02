Мужчина погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"

Мирный житель погиб в результате удара беспилотника по частному дому в селе Малакеево Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Супруга погибшего получила различные травмы, ей оказали медицинскую помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. После удара БПЛА дом загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Кроме того, на окраине села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан", сослуживцы доставили его со слепым осколочным ранением спины в районную больницу. После оказания помощи пострадавший продолжит лечение в стационаре.

Ранее два человека пострадали в результате атаки украинских дронов по Пензе. Целью ударов стали два предприятия, ранения получили сотрудники одного из них.

В Курской области взрывотехник Росгвардии погиб, когда разминировал боевую часть украинского беспилотника в Рыльске. Помимо этого, в результате инцидента был ранен сотрудник полиции.