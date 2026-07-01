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01 июля, 20:52

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IHA: в турецкой провинции Трабзон упал украинский БПЛА со взрывчаткой

В турецкой провинции Трабзон упал украинский БПЛА со взрывчаткой

Фото: телеграм-канал Readovka

В турецкой провинции Трабзон рухнул украинский БПЛА со взрывчатым веществом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание IHA.

По данным издания, украинский БПЛА разрушился после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотрев объект, установили, что дрон был оснащен примерно пятью килограммами взрывчатки.

В СМИ отметили, что местные жители, обнаружив аппарат, пришли в панику. На место происшествия были направлены правоохранительные органы, которые начали проверку. На момент публикации официальных данных о пострадавших не поступало.

12 июня аналогичный инцидент произошел в районе Шиле в пригороде Стамбула, где на пляже был обнаружен предполагаемый дрон-камикадзе. Тогда на месте ЧП работали экстренные службы.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись, в которой советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл, приняв их за секретаря СНБО Украины Рустама Умерова, подтвердил участие Таллина в организации атак БПЛА на Санкт-Петербург.

Ролл выразил готовность помочь в координации, отметив, что министры обороны двух стран поддерживают связь по этому вопросу. При этом советник президента Эстонии возложил ответственность за инциденты с украинскими дронами в Прибалтике на Москву.

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