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01 июля, 16:45

Происшествия

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА потушен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, вызванный атакой беспилотников, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой дежурно-диспетчерской службы Славянского района.

По уточнению представителей ЕДДС, ликвидировать возгорание удалось в 15:30.

О пожаре на территории НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани стало известно 28 июня. Причиной стало падение обломков дронов, которые в том числе повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбили стекла. При этом в результате атаки по городу погиб один человек.

Спустя сутки пожарным бригадам удалось сократить площадь возгорания вдвое. Параллельно с ними работу продолжали сотрудники Роспотребнадзора, которые занимались мониторингом качества воды и воздуха на территории всего района.

Тогда уточнялось, что в большинстве населенных пунктов превышений допустимых концентраций веществ в воздухе выявлено не было. Однако рядом с СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи.

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