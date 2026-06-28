Возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Помимо этого, обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков также выезжали экстренные службы города.