Собянин: уничтожен 25-й БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра города, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Украинские военные предпринимают попытки атаковать столицу с субботы, 27 июня. По последним данным, за это время на подлете к Москве ликвидированы 25 БПЛА.

На фоне этого аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов, указали в Росавиации.