00:03Мэр Москвы
Собянин: уничтожен 25-й БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам мэра города, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Украинские военные предпринимают попытки атаковать столицу с субботы, 27 июня. По последним данным, за это время на подлете к Москве ликвидированы 25 БПЛА.
На фоне этого аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов, указали в Росавиации.