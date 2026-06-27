27 июня, 16:04Транспорт
Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию
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Московский аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры приняты из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
В ночь на субботу, 27 июня, аналогичные ограничения действовали и в аэровокзале Внуково. Спустя время их отменили.
Это было связано с атакой беспилотников на Москву. По данным Сергея Собянина, с начала суток уничтожено 11 вражеских БПЛА.