Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Фото: 123RF.com/andreas26062612

Московский аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

В ночь на субботу, 27 июня, аналогичные ограничения действовали и в аэровокзале Внуково. Спустя время их отменили.

Это было связано с атакой беспилотников на Москву. По данным Сергея Собянина, с начала суток уничтожено 11 вражеских БПЛА.