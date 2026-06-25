Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в страну снова могут осуществляться круглосуточно. При этом Минтранс России и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке.

Запрет на ночные вылеты в аэропорты Ирана действовал с 14 июня. Российским авиаперевозчикам нельзя было выполнять рейсы в промежутке с 23:00 до 11:00 по московскому времени. При этом с 11:01 до 22:59 решение о полетах должно было приниматься на основании произведенной оценки рисков.

Ранее МИД отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения стран Персидского залива. Такое решение связано с прекращением военного конфликта между США и Ираном, а также в связи со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

США и Иран достигли мирного соглашения: стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

Затем Вашингтон и Тегеран официально подписали меморандум о взаимопонимании с целью прекращения войны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание меморандума о взаимопонимании стало капитуляцией для Ирана.