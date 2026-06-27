27 июня, 19:09Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", – говорится в сообщении.
Узнать статус рейса можно при помощи онлайн-табло авиагавани.
Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Домодедово. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.
Ранее Росавиация сняла ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air. Соответствующий приказ был подписан главой ведомства Дмитрием Ядровым после проверки и экспертизы заявления эксплуатанта, а также после изучения представленных документов.
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