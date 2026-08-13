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13 августа, 09:35

Общество

Московские парки приглашают на мастер-классы в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парках Москвы, подведомственных департаменту культуры, по выходным проходят тематические мастер-классы, на которых посетители создают сувениры для участников СВО, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, 6 сентября в лесных библиотеках пройдут мастер-классы по изготовлению окопных свечей. Их проведут профессиональные наставники в усадьбе Воронцово, парке "Ходынское поле" и парке 50-летия Октября.

По выходным также доступно творческое занятие "Талисман", на котором можно создать символ удачи. Оно состоится в нескольких локациях: в парке 50-летия Октября, в парке "Ходынское поле", в усадьбе Воронцово, в Таганском парке, в музее-заповеднике "Царицыно", а также в Измайловском парке. Ближайшие мероприятия пройдут 16 августа.

Кроме того, 30 августа состоится мастер-класс "Военное моделирование". Участники познакомятся с основами моделизма, узнают о реальных прототипах техники и соберут миниатюрные модели из простых материалов. Занятие развивает усидчивость, внимание к деталям и техническое мышление. Его проведут в парке 50-летия Октября, усадьбе Воронцово и парке "Ходынское поле".

Ранее сообщалось, что системную поддержку бойцам СВО оказывают некоммерческие организации (НКО) столицы – добровольцы изготавливают для фронта маскировочные сети и окопные свечи, а также шьют одеяла. В частности, благотворительный фонд "Память и милосердие" провел свыше 120 гуманитарных миссий, а волонтеры передали более 100 тонн грузов.

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