В парки Мосгортранса поступили 23 автобуса "Ситимакс-9"

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В парки Мосгортранса "Красногорск" и "Мневники" поступили все 23 автобуса среднего класса "Ситимакс-9", предусмотренные контрактом 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, новые автобусы уже вышли на три пригородных маршрута: № 1484 от станции метро "Планерная" до Подрезково, № 1594 от метро "Крылатское" до "Гусарской Баллады" и № 1981 от метро "Планерная" до больницы № 119. Поставка проводится в рамках проекта "Москва – область" по поручению Сергея Собянина.

Автобусы среднего класса подходят для участков дорог, где крупному транспорту сложнее проезжать или маневрировать. "Ситимакс-9" вмещает до 77 пассажиров. Площадь низкого пола у него составляет 10 квадратных метров, что является самым большим показателем в своем классе.

В салоне установлены две широкие двери, а сиденья и поручни закреплены на боковой части кузова, что освобождает пространство для перемещения. Накопительная площадка оборудована местами для маломобильных пассажиров.

Оценить поездку пассажиры могут с помощью QR-кодов, размещенных у кабины водителя и над площадкой для колясок, велосипедов и крупного багажа. После сканирования кода можно заполнить анкету обратной связи.

Ранее электробусы поколения А5 вышли на маршрут № 409 в столичном районе Вешняки. Они останавливаются около станции метро "Выхино", платформ Выхино и Новогиреево МЦД. Это позволяет жителям близлежащих районов быстро добираться до главных транспортных узлов, мест отдыха, школ и поликлиник.