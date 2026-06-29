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29 июня, 17:40

Происшествия

Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократилась вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь возгорания на нефтяном перерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края сократилась вдвое. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соцсети главы Славянского района Романа Синяговского.

"Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района", – подчеркнул он.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в большинстве населенных пунктов района, включая сам Славянск-на-Кубани, не выявлено превышений допустимых концентраций веществ в воздухе. Однако рядом с СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе.

"Информация уже передана в Роспотребнадзор для дальнейшего контроля и принятия необходимых мер", – говорится в канале ЕДДС в MAX.

НПЗ загорелся в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА 28 июня. Тогда же обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. При этом в результате атаки по городу погиб один человек.

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