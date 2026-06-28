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28 июня, 07:20

Происшествия

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

По его словам, массированному удару вражеских дронов подвергся Славянск-на-Кубани. Там зафиксировано падение обломков БПЛА, из-за чего повреждения получили несколько жилых домов.

Среди местных жителей есть погибший. Кондратьев выразил соболезнования семье жертвы и поручил руководителю Славянского района оказать родственникам всю необходимую поддержку.

Также возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

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