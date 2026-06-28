Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Краснодарский край

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки сбитого БПЛА повредили четыре частных домовладения в Краснодарском крае, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.

Ранее оперштаб региона сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Кроме этого, фрагменты повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.