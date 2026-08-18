В Москве создали ДНК-панель, позволяющую повысить качество семян подсолнечника

Фото: президентская платформа "Россия – страна возможностей"

Российские селекционеры смогут точнее контролировать качество семян подсолнечника благодаря новой ДНК-технологии. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Генетическую панель разработала жительница столицы, генеральный директор ООО "Ойл Джин" и победительница конкурса "Лидеры агропромышленного комплекса" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алина Чернова.

Панель анализирует 200 маркеров в геноме подсолнечника и позволяет оценить генетическую чистоту семенной партии еще до посева. По результатам исследования можно определить однородность партии, ее соответствие конкретному гибриду или линии, наличие генетических примесей, а также присутствие необходимых ценных признаков.

Это позволяет выявлять скрытые дефекты до появления растений в поле и снижать риск потери урожая или ухудшения качества продукции. Как пояснила Чернова, хороший гибрид должен быть единообразным.

До создания панели команда несколько лет проводила анализ подсолнечника по отдельным генетическим маркерам. Такие тесты помогают быстро оценивать отдельные характеристики растений, однако для проверки всей партии их возможностей недостаточно.

По словам Черновой, компания регулярно получала запросы на определение генетической чистоты гибридов и линий. Для более точного результата необходимо анализировать не только маркеры значимых признаков, но и популяционные показатели, позволяющие определить родство растений. Поэтому команда решила объединить большое количество параметров в одной генетической панели.

В компании считают, что генетический анализ может стать одним из ключевых инструментов контроля качества в отечественном семеноводстве. Аналогичные подходы уже применяются в медицине, однако в российской селекции такие решения ранее не были доступны в подобном формате.

"Многие научились выпускать семена, и на первый план выходит борьба за качество. Выиграть ее без генетических технологий невозможно", – сказала Чернова.

Компания предлагает платформу, на которой селекционеры и семеноводы могут отслеживать генетические характеристики растений, получать аналитику и управлять процессом. Результаты ДНК-анализа доступны заказчику в личном кабинете вместе с рекомендациями и данными, которые помогают определить возможную причину примесей и дальнейшие действия.

Разработка уже прошла испытания у агрокомпаний и показала точные результаты. Сейчас команда завершает ее доработку, после чего планирует вывести обновленную версию на рынок осенью. В дальнейшем технологию хотят использовать и для других культур.

При этом компания намерена развивать не только лабораторный анализ, но и комплексный сервис, позволяющий проследить путь образца от поля до конечного результата.

В 2020 году Чернова и ее коллеги решили применить научные разработки для решения задач сельского хозяйства. В 2021 году они основали ООО "Ойл Джин". Первоначально в команде были три человека, которые самостоятельно занимались поиском клиентов, финансированием и разработками. Активный рост компании начался в 2023 году.

Сейчас предприятие базируется в Москве, является резидентом фонда "Сколково" и работает более чем с 40 клиентами из Краснодарского и Алтайского края, Ростовской, Воронежской, Калужской и Липецкой областей. За сезон 2026 года компания проанализировала более 100 тысяч индивидуальных генотипов растений.

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