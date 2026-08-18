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18 августа, 12:17

Политика

Лукашенко подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил завод "Кидма тек" в Минской области, где ему вручили первый белорусский автомат ВСК-100Б. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БелТА.

"Не для войны... Для уверенности в мире!" – указано в табличке к оружию.

Ранее Лукашенко заявил, что граница Белоруссии с Украиной "пылает как никогда". Он также предупредил, что любые провокации в отношении страны и попытки втянуть ее в войну "плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать".

Кроме того, Лукашенко говорил, что военный конфликт на Украине может получить совсем иное качество, если на территорию Белоруссии будет осуществлена атака с какой-либо территории.

Он также прокомментировал заявления Киева о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов. Президент Белоруссии отметил, что у Минска есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

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