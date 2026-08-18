Шесть автомобилей получили повреждения в Коломне после атаки БПЛА

Фото: МАХ/"Александр Гречищев"

Шесть машин получили повреждения в Коломне в результате падения обломков беспилотника, рассказал глава городского округа Александр Гречищев в мессенджере МАХ.

Кроме того, произошло возгорание торговых павильонов. Оно было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Сейчас на месте продолжают работать специалисты экстренных служб, территория временно перекрыта для транспорта и пешеходов.

Также пострадало остекление торгового комплекса и несколько квартир в близлежащих домах. Один человек получил ранение – у него незначительный порез ноги осколком стекла. Тем не менее помощь врачей ему не понадобилась.

"Самое главное – обошлось без серьезных последствий", – отметил Гречищев.

Глава округа поручил управляющей компании связаться с жителями, чьи квартиры получили повреждения, и выяснить, какая помощь требуется для восстановления остекления. Также специалисты обследуют дворовые территории и фиксируют причиненный ущерб.

Подмосковье подвергалось атаке дронов в ночь на 18 августа. В частности, один из беспилотников врезался в склад Wildberries в Богородском округе. Пожар удалось быстро потушить, здание почти не повреждено, товары остались целы. Всех сотрудников успели вывести из помещения.

Всего на территории региона пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку, у которой диагностировали осколочное ранение руки. Чтобы оказать поддержку пострадавшим, была запущена горячая линия по номеру 8 (916) 240-31-28. Возбуждено уголовное дело о теракте.

